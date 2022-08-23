Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка поранення брала участь у багатьох шоу, розповідала про свої таланти та вражала образами. Наразі зірка все частіше робить акценти на творчість у період війни та закликає допомагати українським захисникам.

Не може пройти повз Злата та конфліктні ситуації. Як відомо, 20 серпня у Підмосков'ї підірвали іномарку, в якій перебувала 30-річна дочка пропагандиста Олександра Дугіна Дар'я.

Ксенія Собчак у своєму телеграм-каналі зізналася, що нібито вона в жаху від пропагандиста, який стався з дочкою, який раніше закликав вбивати українців. А його донька взагалі називала український народ нацистами.

Злата не почала мовчати на цинічне висловлювання Собчак:

«Так само з жахом від росіян, які мовчки дивляться на все те пекло, що влаштували в Україні!» - зізналася Злата та засудила поведінку окупантів у черговий раз.

Після чергових концертів артистка вирішила показати, як повертається додому.

«Рада повернутися додому! Поки їхала - отримала купу повідомлень, що я повернулася в небезпеку попереду 24 серпня. По-перше, я вірю у ЗСУ, по-друге, я не хочу нагнітати там, де цього не варто робити. Очевидних ознак я не бачу, далі - подивимося. Але я закликаю цими днями відповідально ставитися до всіх повітряних тривог» - висловилася Злата.

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