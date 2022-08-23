На знімку, який знаменитий співак Макс Барських прикріпив до посту в Інстаграмі, він стоїть на сцені, яку підсвічують синьо-жовті вогні.

Як повідомляє Politeka.net, починаючи з 2004 року, 23 серпня Україна відзначає День державного прапора. За свою історію наш прапор неодноразово був символом боротьби та свободи.

Український співак Макс Барських, який відмовився від будь-яких виступів у росії, не залишив свято поза увагою та присвятив йому пост в Інстаграм.

Зокрема Макс Барських поділився особистими почуттями до державної символіки. При цьому співак зазначив, що роль української символіки у світі суттєво змінилася.

"Місяць війни перетворили ці два кольори на символ непокірності, зрозумілий кожному далеко за межами нашої країни. Особисто для мене в цих кольорах є щось з дитинства і дуже рідне. Ми навчилися їх бачити у всьому і всюди. З Днем прапора, незламна Україна!" – написав співак.

На знімку, який Макс Барських прикріпив до посту в Інстаграмі, він стоїть на сцені, яку підсвічують синьо-жовті вогники. Перед ним стоїть мікрофон, до якого він прикріпив український прапор. Сам артист обрав вбрання у базових кольорах - чорному та білому.

Варто зазначити, що зараз Макс Барських виступає з благодійними концертами на підтримку ЗСУ, крім того, він пройшов військову підготовку.

Нагадаємо, що Барських показав всьому світу силу ЗСУ і мужність українців.

Як повідомляла Politeka, Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.