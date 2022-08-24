З нагоди державного свята українська теледіва Лілія Ребрик одягла стильну ніжно-рожеву сукню із льону з чорною вишивкою та позувала на відкритій терасі.

Яскрава фотографія з'явилася у Instagram зірки. Також вона розмістила вітальне повідомлення.

"З Днем Незалежності, моя незламна Україно!🇺🇦

Люба моя! Найкраща! Найгарніша!

В нас багато болю, але ще більше сили, віри та любові… 💙💛

Я люблю твої гори карпатські і солоні моря твої - Чорні й Азовське.

Люблю серце твоє - Київ - і широкий Дніпро у Черкасах люблю.

Люблю твої донбаські терикони і безкраї південні поля.

Я кожен клаптик своєї землі люблю, кожен її міліметр. Люблю щемливо, щиро, міцно і з великою гордістю.

Ти така молода і вже стільки пережила. Твоє блакитне небо розривають ракети, твої жовті поля - у вогні. Але ж ти незламна, непереможна, ти - найстійкіша. Ти все зможеш, ти все перебориш.

З днем народження, моя країно! З твоєю незалежністю - сьогодні ти і справді незалежна, як ніколи!", - написала Ребрик.

Зазначимо, що на Лілії – сукня "Дерево життя" українського бренду Verynje. Воно виконане з натурального ніжно-рожевого льону з вишивкою чорною бавовною. На сайті марки сказано, що ціна сукні – 6500 грн.

Лілія Ребрик полюбилася глядачам як ведуча ранкового шоу на телеканалі "Україна". Але зовсім недавно вона попрощалася з каналом та офіційно звільнилася.

Нагадаємо, "Все на краще": Лілія Ребрик написала заяву про звільнення з телеканалу "Україна".

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