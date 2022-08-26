Популярна українська співачка та зірка Євробачення Джамала, яка з початку війни відвезла дітей за кордон та почала гастролювати з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так цього разу зірка поділилася яскравими знімками, на яких показала, як виступала у київському метро.

Як виявилось, Джамала приєдналася до зірок, які виступали на церемонії вручення премій легендарним українцям, присвяченій Дню Незалежності України. Цей захід з урахуванням частих повітряних тривог проходив у столичному метро. Як видно, на сцену Джамала вийшла в розкішному синьому вбранні із золотистим елементом та незвичайним головним убором.

У підписі до фото Джамала написала: "Виступ у київському метро. 2022 рік. Не втомлюся дякувати всім, кому зустріла цього дня. Ці зустрічі сьогодні – щось особливе". Шанувальники тут же почали коментувати нові фото артистки: "Дякую тобі, Джамала, завжди в радість!" момент", "Ви у нас найкраща", "Неймовірна", "Джамала, ви супер", "Неймовірна. Ніжна та професійна", "Красуня", "Наша пташка".

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