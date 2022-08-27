Співачка та гумористка Вікторія Булітко, зірка "Дизель шоу", вийшла на зв'язок та поділилася гарною новиною з українцями.

Після повномасштабного вторгнення в Україну популярна гумористка Вікторія Булітко активно вела війну на інформаційному фронті. Вона розповідала про звірства російської армії в нашій країні і через це її обліковий запис у соцмережах заблокували.

Але зараз Вікторії вдалося вийти із бана. Радістю вона поділилася на сторінках соцмереж.

«Нарешті мені відновили мою сторінку в Інстаграм 🙏 Напевно, хтось помітив, що мої сторінки в Facebook та Instagram були видалені. Ворог не спить, а боти працюють: (Так ось завдяки нашим незламним людям мої сторінки повернули! Так, велику кількість постів я втратила. Сторінка з обмеженнями та публікації буде показувати на малу аудиторію! Але якій 💙💛 Хочу подякувати всім, хто допомагав і допомагає відновити справедливість! Дякую дуже 👉@poka.tya ❤️”, - написала артистка.

Булітко пообіцяла боротися з алгоритмами та попросила небайдужих людей підтримати її сторінку та лайками та коментарями.

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