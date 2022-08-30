Як пише Politeka.net , Даша Ульянова - відома українська спортсменка, яка має звання Майстер спорту України з гімнастики. Зірка наважилася піти на проект "Холостяк" із Максом Михайлюком, де здобула перемогу, але побудувати стосунки парі не вдалося. Натомість Ульянова стала доволі успішною блогеркою в Інстаграм, де за нею стежать сотні тисяч українців. І зірка намагається не розчаровувати своїх фанів, постійно поділяючись новими фото.
А цього разу Даша поділилася фото, де позувала на байку.
"А ще у вихідні вперше сама проїхалася мотоциклом. Страшно, але прикольно. Хочу піти до школи і навчитися їздити. Хто знає контакти", - написала Ульянова.
Раніше зірка поділилася фото, де відпочивала на пляжі.
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"До речі, засмагаю останні дні на міському безкоштовному пляжі. Зручно, неподалік цетра, відразу за мостом на лівому березі", - написала зірка.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова здивувала розслаблюючими процедурами з самого ранку .
Також Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Ульянова здивувала розслаблюючими процедурами з самого ранку .
А ще Politeka писала, що Ульянова з "Холостяка" вперше розповіла, як тепер живе із таємним коханим