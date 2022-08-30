Відома блогерка Анна Богдан, яка була переможницею проекту "Холостяк" і будувала стосунки з головним героєм Михайлом Заливаком, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу модель виклала у сторіс нескромне фото, на якому похвалилася результатами схуднення.

Як виявилося, весь останній тиждень шанувальники питали Анну, як їй вдалося так сильно схуднути. І секрет виявився дуже простим – дівчина просто відмовилася від солодкого. При цьому Богдан стверджує, що не ставила собі за мету схуднення.

На фотографії, яку показала дівчина, можна помітити, що вона стала ще худшою. Перед камерою вона позує в домашньому образі – трусах та топі, які лише підкреслюють довгі ноги та тонку талію. Її волосся зібране в акуратну зачіску, а обличчя майже не видно за телефоном.

"Доброго ранку. Вже більше тижня ви питаєте у мене, як я схудла. Я не намагалася худнути, я тільки виключила зі свого раціону солодке", - підписала сторіс Анна Богдан.

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