Ганна вже тривалий час живе в шлюбі з продюсером Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у них народився син Гліб, а в 2020 – Микита. Артистка частенько ділиться з шанувальниками рецептами приготування смачних страв, якими балує свою родину.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Саліванчук продемонструвала, як приготувати цікаву закуску з баклажанів. При цьому весь процес вона зняла на відео, поставши в кадрі малесенькому білосніжному топі, який вдало підкреслив її принади.
Нам знадобляться такі інгредієнти:
👉Баклажани
👉яйця
👉Сухарі паніровочні
👉Крохмаль
👉Борошно
👉Сіль, перець
👉олія
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Для соуса:
👉Сметана
👉Часник
👉Кріп
Як пояснила Саліванчук, спершу чистимо баклажани, розрізаємо їх на 4 або 6 частин, повздовж, а хвостик залишаємо. Натираємо сіллю та даємо постояти, щоб вийшла зайва вода.
"Потім беремо баклажан, мокаємо в яйце, потім в борошно з крохмалем, знов в яйце і потім в сухарі і відправляємо у розігріту сковорідку, наповнену маслом - наче у фрітюрі🤣 З соусом смакує смачніше, пальчики оближеш💙💛", — додала артистка.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.
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