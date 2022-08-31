Ганна вже тривалий час живе в шлюбі з продюсером Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у них народився син Гліб, а в 2020 – Микита. Артистка частенько ділиться з шанувальниками рецептами приготування смачних страв, якими балує свою родину.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Саліванчук продемонструвала, як приготувати цікаву закуску з баклажанів. При цьому весь процес вона зняла на відео, поставши в кадрі малесенькому білосніжному топі, який вдало підкреслив її принади.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

👉Баклажани

👉яйця

👉Сухарі паніровочні

👉Крохмаль

👉Борошно

👉Сіль, перець

👉олія

Для соуса:

👉Сметана

👉Часник

👉Кріп

Як пояснила Саліванчук, спершу чистимо баклажани, розрізаємо їх на 4 або 6 частин, повздовж, а хвостик залишаємо. Натираємо сіллю та даємо постояти, щоб вийшла зайва вода.

"Потім беремо баклажан, мокаємо в яйце, потім в борошно з крохмалем, знов в яйце і потім в сухарі і відправляємо у розігріту сковорідку, наповнену маслом - наче у фрітюрі🤣 З соусом смакує смачніше, пальчики оближеш💙💛", — додала артистка.

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