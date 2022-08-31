Дружина Віктора Павлика показала схудлу постать і згадала, як виглядала до того, як привела себе до ладу.

Як повідомляє Politeka.net , молода дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова стала молодою мамою близько року тому. Вона завжди була від природи худою, але часто заявляла, що була незадоволена після народження дитини своєю вагою та зовнішнім виглядом.

Після цього Репяхова неодноразово рекламувала різні способи схуднення. Цього разу Катерина похвалилася, як тепер перебуває у формі і як вона задоволена тим, що має, хоча ще недавно дівчину не влаштовував її образ.

У яскраво-малиновому костюмі Катерина підкреслила свою любов до класичного стилю:

"Рік тому я була значно більшою. Так і не скажеш!" – каже Репяхова.

Вона також активно веде свій блог та любить показати безліч особистих кадрів.

«Скоро закінчиться літо, а хотілося б, щоб війна…» – написала Катерина під щасливою добіркою кадрів зі своїм сином Мишком.

У мережі відреагували на звернення дівчини: «Скоро закінчиться війна; Це точно 🙏🏻; Віримо і сподіваємося, що ще трохи і все буде добре 🙏».

Нагадаємо, що молода дружина Павлика розповіла, як з неї з чоловіком знущалися.

Як повідомляла Politeka, Павлик влаштував несподіваний сюрприз для молодої дружини просто на робочому місці.

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