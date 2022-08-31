Телеведуча Катя Осадча розповіла, що чекає українських дітей у школах цього навчального року.

Як пише Politeka.net , Катя Осадча – відома українська телеведуча. Знаменитість також активно веде сторінку в Інстаграмі, де ділиться багатьом цікавим. А цього разу Осадча звернулася до світового товариства, розповівши, що чекає на українських дітей у школі.

"Сьогодні хочу, щоб мене почули батьки у різних куточках світу.

Ваші діти або вже пішли до школи наприкінці серпня, або йдуть у найближчий тиждень, і ви просто уявіть на секунду, що ви збираєте свою дитину до школи і кладете не сендвіч на обід, про їжу на три дні, адже бомбосховище, де може привалити дітей можуть розбирати саме стільки часу, а ще ліхтарик, ліки, змінний одяг, павербанк та всюди вкласти записки з контактами батьків. Ні, це не збір до табору на тиждень, це збір до звичайної української школи у вересні 2022 року.

Щодня, коли збиратимете своїх дітей до школи, згадайте про українську маму, яка зараз складає своїй дитині теплий одяг і не знає де саме проходитимуть уроки в класі чи бомбосховищі і найстрашніше - не знає як пройде цей день і якщо будуть прильоти. Просто на мить уявіть жах кожної української мами.

Не забувайте про нас, не забувайте про війну", - написала Осадча.

Нагадаємо, Осадча ніжно звернулася до Горбунова у його день народження .

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