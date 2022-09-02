Першого дня осені переможець "Голосу країни-11" Сергій Лазановський нагадав українцям свою давню та дуже ніжну пісню.

Як пише Politeka.net , український виконавець Сергій Лазановський, який став відомим після перемоги на вокальному шоу "Голос країни", досить часто спілкується зі своїми фоловерами на сторінках соцмереж.

Так, у себе Instagram Сергій Лазановський розмістив уривок зі своєї старої, але дуже душевної пісні "Осінь".

"Ось і осінь прийшла", - написав співак.

У кадрі переможець шоу сидить на лавці у парку. поряд із ним лежить гітара.

Користувачі мережі наголосили, що ця композиція вийшла восени 2021 року. Вони важко вірять, що так швидко пролетів цілий рік.

"Яка чудова пісня", "Невже рік минув",

"Люблю осінь",

"Якраз на тему 1 вересня 🔥🔥🔥🔥🔥Ось і осінь...",

"Божечки, як це проникливо❤️ Дякую, @s.lazanovskyi_ridnyi. В саме серце. Навіть згадала, що саме однією чарівною восени познайомилася випадково зі своїм Героєм. Тепер ось чекаю на нього, але повернеться тільки після перемоги України. Слава ВСУ 💙💛" , - пишуть у мережі.

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