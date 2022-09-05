У жовтні минулого року стало відомо, що Даша Астаф'єва втекла від нареченого, з яким зустрічалася 5 років. Як з'ясувалося, довго дівчина не холостякувала. Тепер вона щаслива та закохана.

Про кохання у своєму житті артистка відверто розповіла в інтерв'ю українській телеведучій Маші Єфросініній для її однойменного YouTube-каналу.

Як зізнається Даша Астаф'єва , новий чоловік досить швидко зумів підкорити її серце.

"Він абсолютно неформальним чином звернув на себе увагу. Відповідно до мого звичного сприйняття залицянь, я думаю: "Що за чудик?" Усі кажуть: "Полетіли на Мальдіви" або "А хочеш, я тобі це...". А він каже: "А в мене бобер зніс дерево, і ми з нього зробили таку крамничку!" Приїдь, посидимо... А я зараз готую вечерю. Може, ти хочеш? Я б тебе запросив", - поділилася Даша Астаф'єва.

Вона додала, що не бажає робити свої стосунки публічними та в деталях розповідати про них, оскільки дуже цінує особисте життя.

"Я так мало зустрічала чоловіків, які самі влаштовують свій побут таким затишним і красивим, куди хочеться увірватися. Увірватися зі своїми двома собаками, навести там шурхіт... Мені вже сто років, але я такі речі роблю вперше... Їдемо знайомитися з батьками - млинець, мені вже скоро на пенсію, проводжатимуть, чекатимемося, а я це хвилююся. Таке щось нове", - визнала вона.

Крім того, Даші Астаф'євій здається недоречним "радіти закоханості" під час того жаху, що коїться в Україні.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала найкращий лук у дусі етно-шик.