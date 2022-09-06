Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". Знаменитість у 2020 році одружився з Христиною Гірник, з якою офіційно оформив стосунки відразу після розлучення з минулою дружиною. Після початку війни зіркова чита підтримала Україну: Володимир пішов у тероборону, а Христина зайнялася благодійністю та волонтерством. Не забуває дружина Остапчука і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Христина поділилася своїми планами.

"Погода така, що захотілося собі замовити гарні квіти додому та в офіс", - написала зірка.

Після цього Крістіна поділилася фотографією букета.

"Будинок. Відразу так затишно стало, живі квіти – це кайф", - написала зірка.

Варто зазначити, що поки Крістіна сама собі купує квіти, Остапчук виїхав із України і зараз перебуває у Польщі. Зоряна пара тривалий час не з'являлася разом.

Нагадаємо, дружина Остапчука схопилася за голову і зізналася, що її бісить, доки чоловік у від'їзді

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