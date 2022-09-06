Переможниця одного із сезонів "Холостяка" Ганна Богдан показала, як приводить до ладу фігуру.

Популярна українська блогерка Ганна Богдан, яка була переможницею реаліті-шоу "Холостяк", почала знову активно вести соціальні мережі. Дівчина рік полягала у стосунках із головним героєм проекту, але розкривати деталі розставання не стала.

Вона воліла лише повідомити новину про зміни у своєму житті. Після цього Ганна змінила стиль, зачіску та переїхала від Заливака до іншої квартири. Більше того, Богдан активізувала тренування та почала ходити на різні заняття не лише у спортзалі.

Як відомо, Ганна схудла на кілька кілограмів і неодноразово розповідала про те, як правильно скидати зайве. Також Богдан поділилася кількома кадрами зі своїх нових занять:

«Сьогодні аеростретчинг. Розминка перед цікавими вправами. І трохи медитації, в такій позі ми сиділи кілька хвилин» - розповідає Ганна.

Також Ганна поділилася кадрами із нової фотосесії, на яких перестала у нескромному образі.

У підписі до публікації Богдан написала: "Щастя – це не вдале поєднання зовнішніх обставин. Це просто стан вашого розуму". Шанувальники відразу почали коментувати нову фотосесію блогерки:

Нагадаємо, Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення: "Бо чесно, як анорексія".

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