Актриса "Жіночого кварталу" Катя Нікітіна похвалилася фігуркою у сукні та на підборах, поділившись у своєму блозі новим фото.

Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна - відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу". Також знаменитість активно займається спортом та допомагає українцям опанувати розтяжку. Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де активно веде сторінку та ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Катя опублікувала фотографію, де позувала у блакитній сукні та у босоніжках. Зірка присіла, вражаючи своєю розкішною усмішкою.

"Не час вмирати...", - написала Нікітіна у публікації.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Красива", "Ти чудова", "Няшка-посмішка", "Красута", "У довірі Богу", "Правильні слова та чарівні фото. Все буде Україна", "Чарівна та загадкова", "Живи і давай жити іншим ( с)", "Гаряча блонда".

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