Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка минулого року здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина вразила шанувальників нескромною фотосесією, яку влаштувала в цікавій локації Мадрида.
На нових знімках Анна знята біля хитромудрого фонтану з блакитною водою. Перед камерою модель з'явилася у відвертій чорній сукні з відкритим декольте та спокусливим вирізом унизу, що підкреслило струнку фігуру. Волосся дівчини розпущене та акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж з червоною помадою.
У підписі до публікації Неплях написала: "Місто, в якому я відчуваю пристрасть до всього…". Шанувальники не залишилися байдужими і тут же почали коментувати нові фото моделі, засинаючи її компліментами: "Після таких хороших фото, нехай з'явиться принц швидше. жінка", "Дуже красиві фото", "Дуже жіночно!", "Софі Лорен в асоціаціях", "Плаття вогонь. І ви дуже красива", "Ідеальна", "Вогонь".
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