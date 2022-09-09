Відома співачка Слава Камінська на тлі пакетів для сміття викликала бурхливе обговорення в мережі.

Як пише Politeka.net , відома українська співачка та екс-солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська з початку повномасштабної війни в Україні, як і багато українських жінок, виїхала за кордон разом з дітьми, щоб врятувати їх від війни. Тепер вона змушена облаштовувати життя далеко від рідного дому. Слава разом із двома дітьми – сином Леонардом та донькою Лаурою перебуває у Нідерландах.



Але про своїх шанувальників не забуває. Артистка активно розвиває сторінку в Інстаграм, де відкрито спілкується з фоловерами і часом показує досить особисті моменти з життя, не соромлячись і не боячись критики чи закидів.

Так, цього разу вона позувала на тлі пакетів для сміття.

"Мода - моя професія ...", - написала Камінська і додала, що не знає, чому це зробила.

Варто зазначити, що такий вчинок здивував багатьох шанувальників співачки. Вони почали активно коментувати посаду Слави Камінської.

"Красуня", "Мені подобається", " Екосвідомі! Збір та утилізація відходів 💚", - пишуть у мережі.

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