Даша Ульянова ще під час проекту "Холостяк" дивувала українців незвичайною формою губ, яку не виправляла навіть після того, як гель помітно мігрував. Неодноразово дівчині писали про це, проте вона не реагувала на критику.

Вчора ввечері ошаломи були приголомшені, коли побачили ненафарбоване обличчя Даші поблизу. Особливу увагу привернули надто великі губи моделі. Багато хто написав, що Ульянова вже давно переборщила з уколами краси, знівечила початкову форму губ і це навіть лякає.

У свою чергу Ульянова відповіла в Сторі і не стала соромитися у висловлюваннях.

«Мадам Кривлякіна у справі. І так, хейтери. Зараз зовсім не час посилати когось у *опу, але я можу собі дозволити. Ідіть саме туди! Я подобаюся собі такою, з неідеальними губами, носом тощо. Тому, будь ласка, починайте із себе. Завжди» – відповіла Даша.

Як можна помітити, після слави, що звалилася на учасницю проекту «Холостяк» Дашу Ульянову, дівчина активно привертає увагу нових шанувальників за допомогою соцмереж. І хоча відносини з Максом Михайлюком у неї не склалися, вона не сумує, а скоріше навпаки, сконцентрувалася на собі та своїй популярності.

Так, у себе в Instagram блогерка розмістила нове відео, на якому показала себе спочатку без макіяжу, а за мить – вже за повного параду з яскравим макіяжем.

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