Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка активно веде соціальні мережі та розповідає про свої нові проекти. Артистка не лише підтримує ЗСУ та постійно донатить на допомогу українцям, вона також бере участь у різних ініціативах.

На цей раз співачка показала бекстейдж зі свого останнього нового кліпу «Лелека».

«Мене дуже тішить, що українські бренди не залишаються байдужими та всіляко допомагають наближати перемогу. Підприємці доначать збройним силам України, бренди активно передають гуманітарну допомогу цивільним. Ще одна важлива справа – вони розвивають українську культуру та національне мислення», - пише Злата.

Вона зауважує, що їй пощастило цього разу пощастило попрацювати з національним українським брендом, який майже 20 років є у будинку кожної нашої господині.

«Мені приємно, що ми стали друзями та підтримали суспільну ідею, розповісти історію сьогодення, історію наших жінок та дітей, які чекають на своїх героїв з великою любов'ю в серці» - додала емоційно Огневич.

«Разом ми з усім упораємося!; Дійсно, якісне борошно; Така мила та гарна; Яка краса 😊👏; Найкраща; Ти була крута 🙂💙💛; Не ту модель вибрав Хуторок для реклами борошна! (Мініатюрна фігурка не поєднується з борошняним)» - пишуть з гумором у мережі.

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