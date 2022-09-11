Камалія, яка вважається найбагатшою співачкою України, показала, як вони з чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром розповіла про ситуацію в сім'ї.

Популярна українська співачка Камалія заговорила про стосунки у родині та зізналася, що одна з її сестер сьогодні захищає Україну. Докладніше про це розповіла Камалія в інтерв'ю "Rostyslove Production".

За словами артистки, сестрі багато говорити не можна, тому близькі ставлять нейтральні питання – про здоров'я, про ситуацію, як вона там і коли перемога. За словами виконавиці, вона також намагається допомагати сестрі та її побратимам на передовій.

"Зверталася до мене, бо не було у батальйону що поїсти. Навіть казала: "Надправте хоча б щось". Нічого не було, їх просто викинули весь батальйон без нічого. Ми допомагаємо, ми не можемо всім, але ми співпрацюємо з тими. , з тими і так допомагаємо", - обережно додала Камалія.

Одружена з британо-пакистанським бізнесменом артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла 2003 року. 6 вересня 2013 року вона народила двох дочок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур.

На початку повномасштабного вторгнення Росії Камалія разом з сім'єю поїхала до Великобританії, але сама співачка іноді навідується на батьківщину.

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