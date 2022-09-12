На своїй сторінці в Instagram Гвоздьова вирішила запустили нову рубрику та щонеділи ділитися з шанувальниками кадрами їз закулісся шоу "Танці з зірками", з репетицій та постановки номеру, а також того, як номер виглядав в ефірі.

Розпочати розбори Ілона вирішила зі свого тріо, яке стало для неї особливим, бо тоді разом з нею на паркет вийшли її друзі Владислава Касинець та Франциско Гомес.

"Була рада працювати в такій крутій команді! А Влада для мене взірець жіночності у стилі Hip-Hop! Сумую😰", — наголосила Гвоздьова.

Танцюристка також розповіла, як вона познайомилася з Гомесом завдяки проекту «Танцюють Всі», який і приніс їй першу популярність.

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"До речі, колись Франциско був суддею на проекті «Танцюють Всі», де ми познайомились вперше, та коли ми проходили випробування його хореографією - я думала, я вмру, тоді для мене він був взірцем саме американської манери і техніки виконання, я надихалась ним і його танцями та й досі слідкую за його творчістю!", — пригадує Ілона.

Франциско Гомес у коментарях одразу ж відповів своїй колезі: "Пишаюся жінкою та танцюристкою, якою ти стала ❤️".

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