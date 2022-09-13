Цього разу на своїй сторінці в Instagram 37-річна артистка розкрила свої секрети догляду за обличчям.

"Це не швидко, але дуже корисно💛💙Я до 30 думала, що сукня чи мешти- це важливіше, але я помилялась🙈Не робіть мої помилки, слідуйте за собою і вкладайтесь в Себе та в своє лице та тіло!", — наголосила Саліванчук.

Також дружина продюсера "Квартал 95" детально розповіла, як почигається її ранок, коли вона все встигає.

"Відправила старшого до школи, молодший снідає, а я находжу час для себе, це дуже важливо і надає натхнення на весь день❤️ будь ласка, дівчата та жінки - знайте - це запорука вашої краси та хорошого настрою🙏🏻Спочатку вмились, а потім швидкісна масочка на 15 хв, потім відновлююча сироватка", — розповідає зірка.



Потім Саліванчук наносить крем під очі від темних кіл та зморшок, який освіжає шкіру, робить її більш гладкою та пружною, а також ефективно справляється з мішками під очима. Додатково актриса використовує денний крем для лиця проти зморшок та маску для губ.

Шанувальники в коментарях підтримали артистку, але зізнаються, що не у всіх є гроші на такий догляд за собою: "Анна ви прекрасні! Але зараз не виходить слідкувати за собою. Гроші тільки на хліб 😥. Слава Богу, що на хліб вони є! Но ми тримаємось! Все рівно дякуємо за ваш позитив!".

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.

Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зворушила українок талантами маленького сина.