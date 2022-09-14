Напередодні артист заявив, що тепер виступатиме під іменем Mick Sunday та створюватиме англомовну музику. Після презентації нової пісні, яка отримала назву I Feel Good, та кліпу на неї на Барських обрушився швал негативних коментарів.
"Спочатку Максим співав на російській, потім йшов ЗСУ , потім випустив дві пісні під шумок українською мовою бо так треба , і тепер англійською. Запал до української пісні закінчився";
"Надто вульгарно. Під час війни не доречно! Люблю вашу пісню "хай буде весна", але цей кліп жахливий!";
"Ндааа ..макс..чи mick... Щось понесло під час війни не зрозуміло куди...";
"Правильно , посумував і вистачить , час танцювати та смоктати на камеру ))) Перевзувач рівня бог 🤣";
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"З однієї сторони цікава пісня та класно зроблений кліп (до війни я б сказала вау!), з іншої чи така творчість зараз на часі? там люди помирають за нас кожного дня і їх рідні в траурі(( загалом бажаю Максу успіху з цим новим проектом, але сама зараз таке слухати не можу, для мене ще рано((";
"тю, блін, я думала Макс воює, а він тільки форму міряв або пішов воювати і передумав, коротше, це залишається загадкою";
"Серйозно? Я думала такий "дєшман" був в 2010 році( Тьолкі, золото, бакси 🤮";
"не таку трохи творчість хотілось би бачити, коли у нашій країні війна. і не таку творчість хотілось би, щоб українські артисти транслювали в світ під час війни🥺";
"Така творчість зараз геть не на часі!!!! Гинуть наші хлопці!";
"I feel good? Під час війни в Україні?", — пишуть обурені слухачі в коментарях на сторінці Макса Барських в Instagram.
Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.
Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.
Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.