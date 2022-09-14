Як пише Politeka.net , на сторінці в Instagram нотаріус Христина Горняк розповідає про своє повсякденне життя і не втрачає жодної події.
З'ясувалося, що вона виїхала з Києва із подругами на два тижні. Відпочити дівчата вирішили у Відні.
У своїх stories дружина Остапчука докладно показала приїзд до столиці Австрії.
На першому кадрі вона продемонструвала втомлений вигляд після дводенного переїзду автомобілем. Вона зізналася, що мріє про теплий суп.
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Потім показала, як розбирає речі у квартирі.
Ще на одному знімку показала вид із вікна свого тимчасового житла.
Цікаво, що Володимир Остапчук відписався від Христини в Instagram, що теж дає підстави вважати, що між ними стався серйозний розлад. На її ж сторінці остання згадка про чоловіка – 6 травня 2022 року. Після цього – жодного слова.
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