Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк знову вирішила виїхати з Києва, тоді як її чоловік повернувся до України.

Як пише Politeka.net , на сторінці в Instagram нотаріус Христина Горняк розповідає про своє повсякденне життя і не втрачає жодної події.

З'ясувалося, що вона виїхала з Києва із подругами на два тижні. Відпочити дівчата вирішили у Відні.

У своїх stories дружина Остапчука докладно показала приїзд до столиці Австрії.

На першому кадрі вона продемонструвала втомлений вигляд після дводенного переїзду автомобілем. Вона зізналася, що мріє про теплий суп.

Потім показала, як розбирає речі у квартирі.

Ще на одному знімку показала вид із вікна свого тимчасового житла.

Цікаво, що Володимир Остапчук відписався від Христини в Instagram, що теж дає підстави вважати, що між ними стався серйозний розлад. На її ж сторінці остання згадка про чоловіка – 6 травня 2022 року. Після цього – жодного слова.

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