Українська актриса, переможниця "Танців зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина поділилася мінусами свого життя блогера.

Українська актриса та перша героїня "Холостячки" Ксенія Мішина активно веде соціальні мережі після повернення додому до Києва. Виконавиця показує свої модні образи та розповідає про роботу, також встигає артистка висвітлити ситуацію в країні та розповісти про корисну допомогу для українців.

Проте Мишина не забуває інтригувати фанатів цікавими образами. Не секрет, що вона приділяє багато часу догляду за собою, тому легко показує струнку фігуру і ділиться лайфхаками.

«Сьогодні я – це сміливість! Хорошого дня, але друзі… Ви не уявляєте, як іноді складно бути блогером зранку. Навіть писати нічого не буду.

Це просто якийсь капець. Я встала о восьмій ранку, поки я все зняла для вас ... поки змонтувала, вибирала якусь там музику більш-менш. Всі! Вже пів дня минуло! Це просто…» - обурилася Ксенія.

Також Мішина вирішила детальніше розповісти, як починається її правильний ранок. Зірка не тільки багато часу приділяє догляду за собою, але й давно захоплена тренуваннями, медитацією та йогою.

«Ранок почався із пранайами. Це дихальна практика. Балансує всі системи та емоційний стан. Дуже крута штука. Бажано робити щодня. Через деякий час ви будете космос.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина розповіла українцям, як вони постійно спонсорують росію.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина розговорилася перед українцями та вразила Злату Огневич.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина приголомшила виглядом, показавши, чи має ботокс.