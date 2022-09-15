Як повідомляє Politeka.net, сніданок – найважливіший прийом їжі за цілий день. Щоб полегшити муки вибору "що приготувати сьогодні", шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво підготував рецепт смачного гарячого бутерброду. Так він поділився в Instagram рецептом неймовірного сендвіча.
"Смачніше цього сендвіча ще потрібно пошукати. Він припаде до смаку не тільки дорослим, а й дітям. Не знаю як вам, а ось мені від цієї прохолоди хочеться чогось сирного та хрумкого. Зробили сендвіч від якого стає тепло не лише шлунку, але на душі. Попереджаю – цей сендвіч викликає залежність!", - зазначив Ектор Хіменес-Браво.
Складові:
- Хліб - 2 скибочки;
- Сир чеддер - 4 скибочки (можна взяти інший сир);
- Сир моцарелла - 4 скибочки (можна взяти інший сир);
- Вершкове масло - 100 грам;
- Крем-сир - 100 грам;
- Зелена цибуля – 20 грам;
- Петрушка - 5 грам;
- Чилі - 5 грам;
- Копчена паприка 5 грам;
- Часник - 2 головки;
- Оливкова олія;
– Сіль, перець.
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Приготування:
1.Для приготування намазки підготуйте глибокий посуд. З'єднайте в ньому дрібно порізані зелену цибулю та петрушку, крем-сир, чилі, копчену паприку, печений часник, сіль та перець.
2.Намажте скибочку хліба готовою намазкою, зверху покладіть скибочки сиру чеддера і моцарели (можна взяти інший сир). Накрийте зверху ще однією скибочкою хліба і знову нанесіть намазку.
3. Розігрійте сковороду зі шматочком вершкового масла і обсмажте на ньому хліб з обох боків до рум'яної скоринки.
4.Після обсмажування випікаємо 15-20 хвилин у фользі при 180С.
5. Готовий гарячий сендвіч загорніть у пласт харчової фольги та подавайте до столу.
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