Ектор Хіменес-Браво каже, що смачніше за цей сендвіч ще треба пошукати. Він припаде до смаку не тільки дорослим, а й дітям.

Як повідомляє Politeka.net, сніданок – найважливіший прийом їжі за цілий день. Щоб полегшити муки вибору "що приготувати сьогодні", шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво підготував рецепт смачного гарячого бутерброду. Так він поділився в Instagram рецептом неймовірного сендвіча.

"Смачніше цього сендвіча ще потрібно пошукати. Він припаде до смаку не тільки дорослим, а й дітям. Не знаю як вам, а ось мені від цієї прохолоди хочеться чогось сирного та хрумкого. Зробили сендвіч від якого стає тепло не лише шлунку, але на душі. Попереджаю – цей сендвіч викликає залежність!", - зазначив Ектор Хіменес-Браво.

Складові:

- Хліб - 2 скибочки;

- Сир чеддер - 4 скибочки (можна взяти інший сир);

- Сир моцарелла - 4 скибочки (можна взяти інший сир);

- Вершкове масло - 100 грам;

- Крем-сир - 100 грам;

- Зелена цибуля – 20 грам;

- Петрушка - 5 грам;

- Чилі - 5 грам;

- Копчена паприка 5 грам;

- Часник - 2 головки;

- Оливкова олія;

– Сіль, перець.

Приготування:

1.Для приготування намазки підготуйте глибокий посуд. З'єднайте в ньому дрібно порізані зелену цибулю та петрушку, крем-сир, чилі, копчену паприку, печений часник, сіль та перець.

2.Намажте скибочку хліба готовою намазкою, зверху покладіть скибочки сиру чеддера і моцарели (можна взяти інший сир). Накрийте зверху ще однією скибочкою хліба і знову нанесіть намазку.

3. Розігрійте сковороду зі шматочком вершкового масла і обсмажте на ньому хліб з обох боків до рум'яної скоринки.

4.Після обсмажування випікаємо 15-20 хвилин у фользі при 180С.

5. Готовий гарячий сендвіч загорніть у пласт харчової фольги та подавайте до столу.

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