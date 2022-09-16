Знаменита українська ведуча та актриса Лілія Ребрик зворушила шанувальників зверненням та фото зі своїм домашнім улюбленцем.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ребрик розмістила затишну світлину, на якій показалася на прогулянці в звичайному спортивному костюмі.

"Просто зараз, у цю мить, скажіть своїм рідним, що любите їх! Обійміть, приголубьте, зателефонуйте, якщо вони далеко, або напишіть повідомлення! У круговерті шаленого життя ми так рідко зізнаємось одне одному в любові! А це насправді так важливо - тим більше зараз: як ніколи!", — нагадала українцям телеведуча.

На фото Лілія засвітилася разом із собачкою Діксі породи бішон фрізе, яку сім'ї знаменитості подарувала співачка Настя Каменських.

"А ми з Діксі бажаємо вам тихої ночі без тривог: внутрішніх і зовнішніх! Ранку з добрими новинами! І тепла у кожній родині - навіть, якщо зараз ви далеко одне від одного ❤️", — додала ведуча.

Шанувальники в кометарях підтримали артистку:

"Це таке важливе нагадування❤️";

"Як я Вас хочу обійняти. Все обов'язково буде добре 🙏🏻";

"Все буде УКРАЇНА!💙💛🌻Дякуємо завжди за натхнення!!! Любимо Вас!";

"Скільки в Вас добра і любові. І ви щедро даруєте її усім людям. Дякую🙏!";

"Найкраще фото в інстаграмі, принцеса чарівна, так тримати".

Нагадаємо, Лілія Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

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