Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ребрик розмістила затишну світлину, на якій показалася на прогулянці в звичайному спортивному костюмі.
"Просто зараз, у цю мить, скажіть своїм рідним, що любите їх! Обійміть, приголубьте, зателефонуйте, якщо вони далеко, або напишіть повідомлення! У круговерті шаленого життя ми так рідко зізнаємось одне одному в любові! А це насправді так важливо - тим більше зараз: як ніколи!", — нагадала українцям телеведуча.
На фото Лілія засвітилася разом із собачкою Діксі породи бішон фрізе, яку сім'ї знаменитості подарувала співачка Настя Каменських.
"А ми з Діксі бажаємо вам тихої ночі без тривог: внутрішніх і зовнішніх! Ранку з добрими новинами! І тепла у кожній родині - навіть, якщо зараз ви далеко одне від одного ❤️", — додала ведуча.
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Шанувальники в кометарях підтримали артистку:
"Це таке важливе нагадування❤️";
"Як я Вас хочу обійняти. Все обов'язково буде добре 🙏🏻";
"Все буде УКРАЇНА!💙💛🌻Дякуємо завжди за натхнення!!! Любимо Вас!";
"Скільки в Вас добра і любові. І ви щедро даруєте її усім людям. Дякую🙏!";
"Найкраще фото в інстаграмі, принцеса чарівна, так тримати".
Нагадаємо, Лілія Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.
Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.
Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.