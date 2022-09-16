Днями принц Гаррі та його дружина Меган Маркл разом з іншими членами королівської сімї виддали шану Єлизаветі II, труну з тілом якої доставили до Букінгемському палацу.

На урочистій процесії були присутні усі діти та внуки покійної королеви разом із своїми сім'ями. Підкреслимо, що останній раз таким складом королівська родина збиралася на похоронах принца Філіппа у квітні 2021 року.

Особлива увага була прикута до Меган Маркл, з якою пов’язана низка сканадалів, в яких останніми роками фігурував Букінгемський палац. Напруженість між Сассекськими та рештою сім'ї досягла свого піку після торішнього гучного інтерв'ю пари з Опрою Вінфрі, під час якого вони висунули звинувачення в расизмі, а Меган відкрито розповіла про свій конфлікт з Кейт.

З’явившись на публіці в Лондоні, куди доставили труну з тілом Єлизавети II, Меган Маркл знов здивувала багатьох. Зокрема, ледь помітною посмішкою на обличчі. Так, на деяких фото Маркл, здається, ледь стримує емоції, які не слід показувати біля труни.

«Це тільки мені здалося, що Меган Маркл посміхається?», «Те саме враження», «Я ніколи не міг зрозуміти, чому вони так ненавидять Меган Маркл. Вона нічого не робить, але поводиться мило і багато посміхається )))», «Чому на її обличчі посмішка?» - обговорюють кадри користувачі соцмереж.

Нагадаємо, королеву Єлизавету II, яка померла 8 вересня 2022 року у віці 96 років, поховають у понеділок, 19 вересня.

Також повідомлялося про неприємний інцидент біля труни з королевою – в Мережі опублікували відео.

Крім того, Politeka.net писала про останнє прижиттєве фото королеви Єлизавети II, яке було зроблене 6 вересня.