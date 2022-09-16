Знаменита українська ведуча та актриса Лілія Ребрик показала та розповіла, як минув її перший ефірний тиждень на новій роботі.

Ребрик багато років була зіркою шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна", поки він у липні не припинив своє мовлення. Тепер Лілія стала ведучою нового сезону інформаційно-пізнавального проекту "Ранок вдома" на телеканалі "ДОМ".

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася кадрами зі зйомок разом з колегами, а також з гримерки.

"Цей перший ефірний тиждень "Ранок вдома" завершено! Політ - нормальний! Щаслива повернутися в ефір і знову робити те, що я так міцно люблю ❤️Обожнюю це відчуття, коли треба прокидатися досвіта, коли ти відчуваєш легкий недосип і мрієш про запашну каву, коли є можливість сказати прості слова «доброго ранку!». Так, зараз це лише про надію… Але я вірю, що скоро ми переможемо і ці слова даруватимуть відчуття спокою та безпеки. Тому: доброго ранку! Дякую ЗСУ, що це можливо! 💛💙", — ділиться Ребрик.

Крім того, не забуває Лілія й про свою акторську кар'єру. Зірка анонсувала, що 18 вересня, в неділю, в Вінниці відбудуться театральні гастролі за її участі з виставою «Жінка над нами».

Шанувальники в коментарях підтримали телеведучу: "Лілія, раді знову вас бачити ❤️Рада, що ви і надалі реалізуєтесь в професії і несете добро та позитив в кожен дім", "Осінь - час змін❤️🍁 Все обов'язково буде добре".

Нагадаємо, Лілія Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.