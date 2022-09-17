За час повномасштабного вторгнення рф артист лише ненадовго приїздив на батьківщину, але він продовжує гастролювати Європою, нагадуючи світу про війну в Україні та збираючи кошти на допомогу українським захисникам.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram дружина артиста Ірина Монатик розмістила зворушливе відео з чергового концерту, на якому поки Дмитро розважає публіку на сцені, за кулісами танцюють їхні сини Платон та Данило.
"Здійсни мрію наших неймовірних дітей🙏🏾🙏🏾🙏🏾💛💛💛💙💙💙ми так мріємо повернутися додому і жити разом зі своєю сім’єю в мирній Україні!!!!! Наш неймовірний тато та чоловік Дмитро Монатик надзвичайно багато робить та заробляє для любої України!", — написала своєрідну "молитву" Ірина під відео.
Дружина Монатика також закликала українців по можливості підтримувати наших волонтерів, які допомагають ЗСУ.
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У коментарях до публікації відзначилося чимало знаменитостей, серед яких Даша Астаф'єва, Надя Дорофєєва та Леся Нікітюк.
"Які гарні, оце підтримка для тата!!! Маленькі Монатікі, але великі шанувальники!!!❤️🔥", "Іро, дякуємо вам та Дмитрові за таку сумлінну працю", "Це просто любов 💕", — пишуть захоплені шанувальники.
Нагадаємо, Дмитро Монатик згадав, як проводив час з синами до війни.
Як повідомляла Politeka, Монатик дав перше інтерв'ю за три місяці, розгнівавши українців.
Також Politeka писала, що Дмитро Монатік в Ірландії дав благодійний концерт і нарвався на критику.