За час повномасштабного вторгнення рф артист лише ненадовго приїздив на батьківщину, але він продовжує гастролювати Європою, нагадуючи світу про війну в Україні та збираючи кошти на допомогу українським захисникам.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram дружина артиста Ірина Монатик розмістила зворушливе відео з чергового концерту, на якому поки Дмитро розважає публіку на сцені, за кулісами танцюють їхні сини Платон та Данило.

"Здійсни мрію наших неймовірних дітей🙏🏾🙏🏾🙏🏾💛💛💛💙💙💙ми так мріємо повернутися додому і жити разом зі своєю сім’єю в мирній Україні!!!!! Наш неймовірний тато та чоловік Дмитро Монатик надзвичайно багато робить та заробляє для любої України!", — написала своєрідну "молитву" Ірина під відео.

Дружина Монатика також закликала українців по можливості підтримувати наших волонтерів, які допомагають ЗСУ.

У коментарях до публікації відзначилося чимало знаменитостей, серед яких Даша Астаф'єва, Надя Дорофєєва та Леся Нікітюк.

"Які гарні, оце підтримка для тата!!! Маленькі Монатікі, але великі шанувальники!!!❤️🔥", "Іро, дякуємо вам та Дмитрові за таку сумлінну працю", "Це просто любов 💕", — пишуть захоплені шанувальники.

Нагадаємо, Дмитро Монатик згадав, як проводив час з синами до війни.

Як повідомляла Politeka, Монатик дав перше інтерв'ю за три місяці, розгнівавши українців.

Також Politeka писала, що Дмитро Монатік в Ірландії дав благодійний концерт і нарвався на критику.