Як повідомляє Politeka.net, український захисник "Евертона" Віталій Миколенко відзначився милим вчинком перед стартом поєдинку 8-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Вест Хема". Цим вчинком захопився на своєму Instagram відомий український телеведучий та актор Юрій Горбунов.

Так, під час цієї процедури поряд із футболістами "Евертона" на газоні стояли двоє дітей - хлопчик та дівчинка. Оскільки погода була не найтепліша, то український захисник Віталій Миколенко вирішив подбати про дівчинку і єдиний із гравців зняв свою спортивну куртку та одягнув її на дівчинку, щоб вона не замерзла.

Відео цього зворушливого епізоду опублікував Юрій Горбунов .

"У цьому сила українців! Віталій Миколенко, перед матчем "Евертона" з "Вест Гемом", віддав свою куртку дівчинці, що мерзла на вітрі! Слова зайві!", - написав Юрій Горбунов.

У коментарях українці засипали футболіста компліментами, розчулившись його вчинком: "Вчинок справжнього чоловіка та батька", "Справжній чоловік", "Дуже мило...", "Нація сильних і щедрих людей!", "Пишаюся нашими людьми!".

Нагадаємо, Горбунов зізнався, як полегшив душу поряд з Арестовичем, фото.

Як Politeka повідомляла, Горбунов показав, кого побачив у київському метро, ​​фото.

Також Politeka писала, що Горбунов показав на відео, як українські бійці евакуювали людей з-під обстрілу.