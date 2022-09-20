Хореограф Тетяна Денисова до початку повномасштабного вторгнення працювала на одному із танцювальних шоу в Україні, але ще тоді їздила розважати росіян. Ілона Гвоздєва не розуміла, чому зрадниця продовжувала зніматись на українському телеканалі.
Гвоздєва зізналася в інтерв'ю для "ЖВЛ", що на початку вторгнення писала Денисовій і намагалася до неї достукатися.
Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Тетяна Денисова залишилася жити в росії і мовчить про страшні злочини окупантів. Ілона Гвоздєва писала їй, але не досягла нічого. Вона відреагувала на рішення Денисової дуже емоційно.
"Коли ти, блоха, повернулася до росії, сіла знову в крісло судити інше танцювальне шоу, і ти чудово розумієш, що тут відбувається з твоїми колегами, друзями, знайомими і взагалі, яка ситуація, ну то ти просто с*ка. Іншого розуміння у мене вже немає", - висловилася Ілона Гвоздєва.
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Танцівниця поділилася, що було помилкою і взагалі запрошуватиме Тетяну Денисову на танцювальне шоу в Україну, яке знімали до 24 лютого.
"У нас що, своїх кадрів не вистачає? Знову одні й ті самі особи, та ще й ті, хто живе в росії. Чому не давати дорогу молодим, перспективним?", - сказав Ілона Гвоздєва .
Нагадаємо, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" похвалилася, як треба балувати себе кожній жінці.
Як повідомляла Politeka, Гвоздьова з "Танців з зірками" розповіла, як відзначала день народження і що робив її чоловік.
Також Politeka писала, що Гвоздьова з "Танців зі зірками" з дочкою вразила танцем.