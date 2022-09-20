Як пише Politeka.net , Даша Петрожицька - відома українська актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Папік". Знаменитість, як і інші зірки, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після початку війни Петрожицька поїхала до Німеччини до свого молодого чоловіка. Не забуває Даша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Петрожицька показала, як підтримує Україну у Гамбурзі.
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Знаю, що всі втомилися. Але не зупиняйтесь, будь ласка, продовжуйте допомагати нашим захисникам і нашій країні!
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Сил нашим захисникам», - написала Петрожицька.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Разом до перемоги", "Дякую Даша за приклад. Молодець. До перемоги", "Все буде Україна".
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