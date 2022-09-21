Внучка Ротару Соня Євдокименко, одягнувшись у одяг, що обтягує, похвалилася гнучкістю під час домашнього тренування.

Як пише Politeka.net , 21-річна Соня Євдокименко, онука та тезка легендарної Софії Ротар нерідко показує, як займається фітнесом та надихає своїх шанувальників на підтримку здорового способу життя.

Так, у своїх stories дівчина продемонструвала кілька фізичних вправ на гнучкість.

Соня виконувала вправи на килимку: вигнулась кішечкою і розігнулася назад, упершись у підлогу долонями високо задирала ногу, а також демонструвала високі махи ногами та пози йоги.

Євдокименко віддала перевагу спортивному топу, який вона скомбінувала з легінсами сірого кольору.

«Мої дні у Нью-Йорку дуже активні. Крім того, що я багато ходжу, я вмикаю якусь фізичну активність у свій розклад – пілатес, танці, їзду на велосипеді та інше», - розповіла онука Ротару підписникам своєї сторінки.

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