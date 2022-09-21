Андрій Данилко, який прославився завдяки своєму сценічному персонажу Вєрки Сердючки, у розпал тупу по Європі зробив важливе оголошення.

Данилко від початку повномасштабного вторгнення рф залишався в Україні та підтримував українських захисників та постраждалих від війни. Зараз артист мандрує Європою з концертним туром Вєрки Сердючки, в рамках якого він зі своєю сценічною мамою Інною Білокінь вже відвідав Латвію та Литву, а далі об'їздить ще низку країн.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Андрій розмістив термінове повідомлення для шанувальників, які чекають на концерти Сердючки.

"Увага!!! У зв'язку з додаванням нових міст, змінилися розклад та маршрут туру. Концерти в Кишиневі та Бухаресті переносяться на нові дати: Кишинів – на 16.11, Бухарест – на 18.11. Продані квитки дійсні! Раді анонсувати концерт VERKA SERDUCHKA & BAND у столиці Чехії Празі, дату повідомимо найближчим часом. Стежте за анонсами! Вибачаємося за незручності. До зустрічі!", — написав Данилко.

Артист також показав яскраві кадри з Інною Білокінь та своєю командою, зроблені як на сцені, з костюмами та гримом, так і в звичайному житті, без прикрас.

Шанувальники в коментарях підтримали Данилка: "Вєрка, ви - чудесні!) гарних концертів ❤️", "Можна сказати класики української естради))", " Любимо, пишаємось, чекаємо😍".

Нагадаємо, Андрій Данилко в образі Сердючки оригінально помстився росіянам.

Як повідомляла Politeka, Данилка обурив ролик із Лободою в сльозах через слова про українців.

Також Politeka писала, що Андрій Данилко оригінально згадав про шкільні роки, розмішивши виглядом.