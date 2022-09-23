Співачка та героїня другого сезону шоу «Холостячка» Злата Огневич, відповідаючи на запитання, засмутила своїх шанувальників.

Злата Огневич зізналася, що чекати на її новий тур по містах України доведеться довго.

«Нещодавно завершився мій Всеукраїнський тур «Світло», коли буде наступний тур – я не знаю. Правда. Напевно, відбудеться нескоро. І це буде трохи інший формат», - повідомила Злата Огневич на своїй сторінці в Instagram .

Втім, артистка поспішила запевнити, що побачити та почути її можна буде на «поодиноких концертах».

Наразі артистка відпочиває та набирається сил на морському узбережжі.

«Незабаром поїду до старого міста», - поділилася своїми найближчими планами Злата Огневич.

Також співачка та «Холостячка» зізналася, що вона інтроверт і дуже любить гори. Цього року вона вже побувала на знаменитій Говерлі, однак у майбутньому має намір підкорити й інші вершини, але вже за межами України.

"Хочу підвищити складність та висоту", - пояснила "Холостячка".

Говорячи також про плани на майбутнє, артистка показала своє друге татуювання і додала, що хоче ще більше.

«Моє друге татуювання і точно не останнє», - зізналася Злата Огневич фанатам, демонструючи витончений малюнок на зап'ясті.

Нагадаємо, раніше Злата Огневич показала кадр із залаштунків концерту та отримала "відповідь".

Також повідомлялося, що Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Крім того, Politeka.net писала, що Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.