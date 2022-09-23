"Холостячка" Ксенія Мішина показала себе і розповіла, що зважилася вперше помити голову, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина – відома українська актриса, яка перемогла на "Танцях з зірками". І популярність зірки різко зросла після того, як Мішина пішла на шоу "Холостячка", де стала головною героїнею. Ксенія на проекті обрала переможцем гумориста Олександра Еллерта, з яким довгий час зустрічалася після проекту, але зрештою пара розбіглася. Зате тепер Мішина досить успішна блогерка в Інстаграмі і постійно ділиться з фанами чимось новеньким.

А цього разу Ксенія вирішила вийти у сторіс, де показала себе у ванній кімнаті.

"Пішла нарешті мити голову :)))", - написала зірка.

"Прокинулася сьогодні і думаю, скільки місяців я вже голову не мила. Місяців три-чотири. Може півроку", - сказала Мішина у сторіс, показуючи своє волосся.

Після цього зірка поділилася кадрами, де була вже з помитою головою.

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