Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої актор Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка поділилася незвичайними кадрами з нової фотосесії.

Як видно, Наталка зображена в красивій природній локації біля озера. Перед камерою вона з'явилася в одному тільки військовому кітелі в піксель, це вбрання підкреслило струнку фігуру та довгі ноги актриси. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд.

У підписі до публікації Денисенко підбадьорила українських жінок: "Дякую, Всесвіт. Хочеться, щоб всі наші повернулися додому! Тому що це таке щастя! Нехай кожна жінка дочекається свого чоловіка/сина/брата. Перемога неминуча, нехай вона відбудеться швидше і як можна найкраще для України".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Неймовірна", "Красива", "Амін! Краса", "Краща новина дня! Сльозам і радості немає межі!", "Дякую, Ви нас надихаєте! Світу, радості, успіхів, щастя і нових чудових ролей!", "Наталі, ти просто краса!", "Яка ти красива, Наташка".

Нагадаємо, "Не вбивайте мене, будь ласка": Оля Полякова з донькою бішла у бій з Дантесом, відомо, хто кого.

Як повідомляла Politeka, Огневич в оточенні чоловіків розкрила, як їй з ними працюється: "Тут і зараз...".

Також Politeka писала, що Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук викликала бурхливу реакцію новою піснею та кліпом: "Мелодія постійно крутиться в голові".