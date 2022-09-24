Як пише Politeka.net, Олександра Кучеренка – відома українська модель, яка стала "Міс Україна 2016". Також знаменитість одружена з популярним українським телеведучим Дмитром Комаровим, який відомий за шоу "Світ навиворіт". Кучеренко, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російською окупацією. Не забуває Олександра і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу знаменитість поділилася фотографією, де позувала у патріотичній сукні.

"Приєднуйтесь до нашої передматчевої студії. Важливий матч Вірменія - Україна. Чи зроблять висновки після поразки в Шотландії і наскільки небезпечна для нашої збірної сьогодні збірна Вірменії?", - написала Олександра в сторіс, підігріваючи інтерес до матчу Ліги націй.

Нагадаємо, молоденька дружина Комарова з "Світ навиворіт" у синьо-жовтій вишиванці захопила українців

А ще Politeka повідомляла, що дружина Комарова з "Світ навиворіт" у розкішному образі поділилася потаємним

Також Politeka писала, що дружина Комарова із "Світ навиворіт" у блакитному комбінезоні захопила фігурою