Як пише Politeka.net, Олександра Кучеренка – відома українська модель, яка стала "Міс Україна 2016". Також знаменитість одружена з популярним українським телеведучим Дмитром Комаровим, який відомий за шоу "Світ навиворіт". Кучеренко, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російською окупацією. Не забуває Олександра і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу знаменитість поділилася фотографією, де позувала у патріотичній сукні.
"Приєднуйтесь до нашої передматчевої студії. Важливий матч Вірменія - Україна. Чи зроблять висновки після поразки в Шотландії і наскільки небезпечна для нашої збірної сьогодні збірна Вірменії?", - написала Олександра в сторіс, підігріваючи інтерес до матчу Ліги націй.
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