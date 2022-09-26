53-річна Дженніфер Лопес не перестає дивувати розповідями про свої секрети краси в Інстаграм.

53-річна Дженніфер Лопес продовжує працювати над своїм косметичним брендом і всіляко доводить у мережі, що її методи догляду за собою працюють. Цього разу виконавиця розповіла докладніше про кілька методів догляду за шкірою та заговорила про боротьбу із віковими змінами.

«Латиноамериканці круті, креативні, сильні, красиві та заповзятливі 💪 Ми так пишаємося нашим безмежним засновником @JLo» - похвалилася також Лопес у новому ролику.

Образ Дженніфер та її звернення до своїх фанатів одразу оцінили у мережі: «Будь ласка, будь нашим голосом🙏; така чудова; подобається її шкіра; навіть трохи заздрю; Ти приголомшлива людина ❤️; закохаюсь як уперше.

Також шанувальники Лопес активно показують останні виходи у світ зірки та найкращі її вбрання. Акценти на стрункій фігурі та сяючій особі без зморшок завжди залишаються незмінними, адже Дженніфер намагається таким чином довести ефективність своєї косметики.

З того часу, як Лопес почала продавати свою косметику для догляду за обличчям і тілом, вона намагається показувати, що недаремно є обличчям бренду і її методики працюють і навіть можуть омолодити.

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