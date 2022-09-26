53-річна Дженніфер Лопес продовжує працювати над своїм косметичним брендом і всіляко доводить у мережі, що її методи догляду за собою працюють. Цього разу виконавиця розповіла докладніше про кілька методів догляду за шкірою та заговорила про боротьбу із віковими змінами.
«Латиноамериканці круті, креативні, сильні, красиві та заповзятливі 💪 Ми так пишаємося нашим безмежним засновником @JLo» - похвалилася також Лопес у новому ролику.
Образ Дженніфер та її звернення до своїх фанатів одразу оцінили у мережі: «Будь ласка, будь нашим голосом🙏; така чудова; подобається її шкіра; навіть трохи заздрю; Ти приголомшлива людина ❤️; закохаюсь як уперше.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Російські псевдореферендуми: названо країни, які взялися допомагати путіну, подробиці
Мобілізація в Україні, в ОП попередили, що можуть призвати 5,5 млн людей: "У нас резервна..."
Трінчер показала, як проводить час за день до весілля, Гвоздєва одразу відповіла: "Пірнай з головою"
Весільна церемонія Трінчер зірвана, наречена крізь сльози повідомила деталі: "Я не хочу, щоб мені..."
Також шанувальники Лопес активно показують останні виходи у світ зірки та найкращі її вбрання. Акценти на стрункій фігурі та сяючій особі без зморшок завжди залишаються незмінними, адже Дженніфер намагається таким чином довести ефективність своєї косметики.
З того часу, як Лопес почала продавати свою косметику для догляду за обличчям і тілом, вона намагається показувати, що недаремно є обличчям бренду і її методики працюють і навіть можуть омолодити.
Нагадаємо, Андрій Данилко різко схуд, Дьомін розкрив секрет Сердючки: "У нього починається...".
Як повідомляла Politeka, Кароль розтяглася на сходах у дорогій сукні і вразила виглядом: "Знайдеться місце для кохання".
Також Politeka писала, що Дьомін розповів, де зараз Олег Винник, і показав фото "хворого" співака: "І от нещодавно...".