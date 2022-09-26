Так, переможниця шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова повідомила, що божевільний шанувальник Трінчер намагався зірвати її розпис із Волошиним.
У своїх інстаграм-сторісах Ульянова показала кадри драми, яка розігралася перед РАГСом.
Коли Трінчер із Волошиним стояли біля дверей, до неї підбіг невідомий хлопець і почав відмовляти співачку від весілля.
"Подивись на цього дурника", - звернувся до нареченої він. В цей час Трінчер посміхнулася.
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«Що ти сказав?», – перепитав Волошин. Після цього сталась невелика заварушка.
"Я любив тебе", - вигукнув шанувальник, а потім упав.
Все це відбувалося на очах у здивованих гостей і не виключається, що було постановкою, бо сам Волошин неодноразово заявляв, що весілля буде незвичайним.
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