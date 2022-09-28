Моніка Беллуччі - відома італійська актриса, яка досить рідко з'являється на публіці. Модельні образи артистки одразу привертають увагу, а сама вона останнім часом любить хвалитися луками у темних тонах.

Нещодавно в рамках Тижня моди в Мілані пройшло шоу Dolce & Gabbana. Цілком очікувано, його відвідала і Моніка Беллуччі, адже навіть її дочка співпрацює із модним будинком уже другий рік.

Моніка звично блищала в чорному костюмі брюки з акуратним декольте, розпустила блискучі локони і навіть блиснула сяючим виглядом без будь-яких уколів краси, це привабило фанатів:

«Така рідкість – бути справжньою; ціную це, ти шикарна; ви не повинні намагатися; люблю це вбрання; класична королева; я закохаюсь заново».

Як відомо, артистка виступає проти дієт та схуднення зі шкодою для здоров'я. Вона завжди відмовлялася скидати зайве, а також не почала захоплюватися уколами краси.

На червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю знаменитість з'явилася у чорній сукні з декольте, яку доповнила розкішним діамантовим кольє. Вона впевнено постала перед шанувальниками і показала себе справжню — жодного ботоксу та підтяжок.

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