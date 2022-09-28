Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка минулого року здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина вразила шанувальників, показавши спокусливі кадри із нової фотосесії у паризькому готелі.

На нових фотографіях Анна знята, сидячи за столиком у ресторані готелю у Парижі. Судячи з кадрів у подорож, модель вирушила разом зі своєю подружкою, яка її весь час і фотографує. На знімках Аня позує у короткій спідниці з темними колготками та у бежевій кофтині з модним піджаком. Її довге волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та епатажний вигляд.

Також Неплях показала гарний інтер'єр готелю, свою втомлену від фотографування подругу та їх накритий стіл із витонченими келихами. У підписі до публікації модель жартівливо написала: "Гортай фото і побач реакцію @kiraereminaa1 на моє "а сфоткай ще". Користувачі не пройшли повз мене і відразу почали коментувати нові фото дівчини."

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