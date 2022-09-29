Тіна Кароль наголосила, що цінності та культура України сьогодні вже зовсім інші і треба з усіх сил не втрачати цього.

Українська співачка Тіна Кароль дала перше інтерв'ю із початку війни. Артистка торкнулася теми так званого каяття серед артистів, які раніше працювали з росією. Коментар артистки пролунав під час бесіди із журналісткою "Голосу Америки" .

Зокрема, вона навела приклад кліпмейкера та режисера Алана Бадоєва, який багато років співпрацював з російськими виконавцями. Після вторгнення він усвідомив "наскільки це жахливо, безвідповідально".

"Я його дуже поважаю за позицію, за те, що він зараз робить. Адже Бадоєв одразу сказав, що він "винуватець" цієї війни, не вторгнення, а війни, що він із 2014 року своїми діями потокував наратив, що це внутрішній конфлікт. Сьогодні ж мені насправді цікаво побачити від Бадоєва його документальний фільм, який він зараз монтує, і я розумію, що це буде сильно", - зазначила Тіна Кароль.

Кароль також наголосила, що цінності та культура України сьогодні вже зовсім інші і треба з усіх сил не втрачати цього.

"Культура впливає на цінності та цінності впливають на культуру. Сьогодні це вже два невід'ємні поняття. Ми сьогодні не маємо права розслабити патріотичний градус — не треба говорити, що патріотизм вже набрид, це не так. Культурний пласт сьогодні може викристалізуватися у щось наше, окреме, особисте без впливу штампів Радянського Союзу та росії", - підкреслила Тіна Кароль.

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