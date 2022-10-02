Як пише Politeka.net , відома гімнастка Ганна Різадінова, яка брала участь у проекті "Танців зі зірками", активно спілкується з шанувальниками на сторінках соцмереж.
Чарівна спортсменка вирішила бути корисною для суспільства та поділилася вправами для тих, хто довго сидить за комп'ютером та знає, що таке біль у спині та шиї. У себе в Інстаграм Різатдінова розмістила невелику відео-інструкцію.
Затримуйте розтяжку на 5-10 вдихів, 1-2 хвилини.
1. Сядь рівно, відчуй витяг у спині. Підборіддя в собі .
2. Кругові оберти головою праворуч та ліворуч .
3. Скручування дуже важливо робити на витягуванні спини.
4. Праву руку кладемо на ліве вухо, нахиляємо голову в бік руки і розтягуємо шию.
5. Праву руку витягаємо перед собою, плече має бути в суглобі. Потім піднімаємо руку над головою і розтягуємо руку тримаючись за лікоть.
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6. Робимо фігуру 4. Праву ногу кладемо на ліву, щоб коліно дивилося убік, тримаємось руками за ногу і притягуємося до неї. Без ривків.
На закінчення гімнастка попросила фоловерів дати знати про своє самопочуття і не забути поділитися з друзями, хто потребує цієї розтяжки.
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