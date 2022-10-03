Як пише Politeka.net , Марина Боржемська - відома українська фітнес-тренер, яка була одружена з боксером В'ячеславом Узєлковим. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після 24 лютого Марина вирушила з дітьми до Ізраїлю, але вже встигла повернутись до України. Не забуває Боржемська і про Інстаграми, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А цього разу зірка показала підрослого сина, який став уже вищим за Марину.

"Мій тил, моя опора, мій найкращий друг. Дякую, синку, за підтримку та твою неймовірну мудрість", - написала зірка.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Красавчик-син. З мамою красунею", "Дорослий", "Нехай усі діти будуть з посмішкою", "Такий дорослий, давно не бачила його, гарні ви", "Боже, коли вони встигають так вирости? Дуже хороші!", "Боже, я не впізнала Роберта! Як він дорослий і красивий! Хай зберігає вас Господь Бог! Дуже красиві та щасливі!".

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" показала щемящие кадры с разрушенным домом

А ще Politeka повідомляла, що Боржемська із "Зважені та щасливі" розповіла, як бореться з апатією та втомою.

Також Politeka писала, що Боржемська із "Зважені та щасливі" терміново звернулася до українців за допомогою



