Останнім часом артистка регулярно їздить різними країнами, нагадуючи світу про війну в Україні та збираючи кошти на потреби постраждалих від вторгнення рф.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Лижичко розмістила потужне відео, на якому посеред вулиць Антверпена зібрала велику кількість слухачів та змусила підспівувати "Ой у лузі червона калина".

"Безмежно, від серця, дякую всім українцям та всім бельгійцям ❤️, що зібралися сьогодні в Антверпені (Бельгія) на підтримку України на благочинну акцію в рамках показу Antwerp Fashion Weekend, мета якої - зібрати кошти на протезування українських дітей, яких покалічила путінська війна", — наголосила Руслана.

"Дякую вам, мої брати і сестри! За неперевершений драйв наших сердець. Щодня ми стаємо ближчими і ріднішими один для одного. Лише прошу вас стараємося мати чим менше сліз, а чим більше оптимізму в наших очах. 🙏 Це важко, але все подолаємо, бо ми - українці", — додала виконавиця.

Шанувальники в коментарях підтримали співачку: "Світ разом з Україною! Від Антверпена до Торонто!", "Дякуємо за традиційне виконання :)", "Руслано, а всі справжні українці дякують тобі. 🔥", "Чудові виступи".

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