Як пише Politeka.net, 56-річна Ольга Сумська - відома українська актриса, яка практично 40 років радує українців радує своєю грою в театрі та кіно. Зірка має звання Народної та Заслуженої артистки України та не планує зупинятися на досягнутому. Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться з українцями найцікавішим.
А цього разу зірка поділилася селфі, яке зробила перед дзеркалом. Втомлена Оля позувала у рожевому костюмі.
Фанати не змогли поставити лайки та написати коментарі, адже у сторіс немає подібних інструментів.
А до цього Ольга розповіла про спектакль "Декамерон".
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
В ОП сказали, що треба зробити з любителями росії після деокупації Криму: "За півроку у нас там будуть..."
Влетять по-крупному: названо місто, де ЗСУ можуть вломити окупантам найближчим часом
Збив дівчаток і поїхав далі: кадри і подробиці трагедії на Київщині
"Холостяк" Заливако показав, з ким веселиться закордоном після розлучення з Ганною Богдан: "За найоригінальнішу..."
"Дякую, мої прекрасні, талановиті колеги! За ці роки спектакль #декамерон подивилися в багатьох містах України… Але щоразу новели звучать по-новому, адже твір Бокаччо – вічні людські цінності… Дякуємо нашим глядачам, які, незважаючи на страшний час, ходять у театр… Сьогодні грали у Чернівцях, у гримерній на грим столику зберігся автограф Руслана Писанка нашої Русі, з якою ми разом об'їздили всю країну з цією виставою", - написала Ольга.
Нагадаємо, Сумська ефектно привітала Данилка з днем народження, показавши старий кадр із Сердючкою.
А ще Politeka повідомляла, що Сумська не дотримала емоцій і заговорила про жалобу, вразивши українців
Також Politeka писала, що Ольга Сумська поділилася з українцями трагічною звісткою та кадрами