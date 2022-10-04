Як пише Politeka.net, 56-річна Ольга Сумська - відома українська актриса, яка практично 40 років радує українців радує своєю грою в театрі та кіно. Зірка має звання Народної та Заслуженої артистки України та не планує зупинятися на досягнутому. Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться з українцями найцікавішим.

А цього разу зірка поділилася селфі, яке зробила перед дзеркалом. Втомлена Оля позувала у рожевому костюмі.

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А до цього Ольга розповіла про спектакль "Декамерон".

"Дякую, мої прекрасні, талановиті колеги! За ці роки спектакль #декамерон подивилися в багатьох містах України… Але щоразу новели звучать по-новому, адже твір Бокаччо – вічні людські цінності… Дякуємо нашим глядачам, які, незважаючи на страшний час, ходять у театр… Сьогодні грали у Чернівцях, у гримерній на грим столику зберігся автограф Руслана Писанка нашої Русі, з якою ми разом об'їздили всю країну з цією виставою", - написала Ольга.

Нагадаємо, Сумська ефектно привітала Данилка з днем ​​народження, показавши старий кадр із Сердючкою.

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