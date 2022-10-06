Популярна українська фітнес-тренер та експерт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка була дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова та народила йому двох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала незвичайний кадр та запросила фоловерів у свій марафон здорового харчування.
Як видно, на новій фотографії Марина знята на свіжому повітрі, вона виструнчилась біля стіни і демонструє свою ідеальну фігуру. Перед камерою фітнес-тренер з'явилася в яскравому кораловому костюмі з лосин та короткого топу, який лише підкреслив тонку талію. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.
У підписі до публікації Боржемська запросила фоловерів у свій марафон здорового харчування: "10 жовтня запалюємо! Залишилось 5 днів до старту програми. На вас чекає меню на кожен день, онлайн-тренування, цілодобова підтримка та круті ефіри з експертами. Зупиняємо стрес та поганий настрій. Хочеш отримати докладні умови? Став +".
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