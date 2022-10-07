Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос - відома українська співачка, яка була солісткою гурту ВІА Гра, а також перемагала на "Танцях зі зірками". Зірка була зараз одружена втретє за бізнесменом Ігорем Кучеренком, від якого народила дочку Софію. Також Дімопулос виховує сина Даніеля, якого народила від першого чоловіка-шоумена Андрія Джеджули. Не забуває Санта і про Інстаграм, де активно ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Дімопулос поділилася фотографією своєї доньки Софії, якій нещодавно виповнилося три роки. Дівчинка сиділа і посміхалася, поки мама зробила селфі.
До цього Дімопулос привітала дочку з днем народження.
"Слова занадто банальні, щоб описати тебе... Ти викликаєш такі сильні почуття, ти змінюєш простір та енергію, ти зіткана з кохання та щастя.
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Ти вже народилася особистістю, яскравою та харизматичною, з характером та розумінням цього світу.
На тебе чекає неймовірний, яскравий і цікавий шлях!
Дякую тобі, що ти вибрала нас", - написала Санта.
Нагадаємо, переможниця "Танців з зірками" Дімопулос вразила фігурою в одному боді.
А ще Politeka повідомляла, що Санта Дімопулос здійснила модний вихід у Парижі та нарвалася на критику.
Також Politeka писала, що переможниця "Танців з зірками" Дімопулос не змогла сховати красу в боді, що облягає.