Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос - відома українська співачка, яка була солісткою гурту ВІА Гра, а також перемагала на "Танцях зі зірками". Зірка була зараз одружена втретє за бізнесменом Ігорем Кучеренком, від якого народила дочку Софію. Також Дімопулос виховує сина Даніеля, якого народила від першого чоловіка-шоумена Андрія Джеджули. Не забуває Санта і про Інстаграм, де активно ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Дімопулос поділилася фотографією своєї доньки Софії, якій нещодавно виповнилося три роки. Дівчинка сиділа і посміхалася, поки мама зробила селфі.

До цього Дімопулос привітала дочку з днем ​​народження.

"Слова занадто банальні, щоб описати тебе... Ти викликаєш такі сильні почуття, ти змінюєш простір та енергію, ти зіткана з кохання та щастя.

Ти вже народилася особистістю, яскравою та харизматичною, з характером та розумінням цього світу.

На тебе чекає неймовірний, яскравий і цікавий шлях!

Дякую тобі, що ти вибрала нас", - написала Санта.

Нагадаємо, переможниця "Танців з зірками" Дімопулос вразила фігурою в одному боді.

А ще Politeka повідомляла, що Санта Дімопулос здійснила модний вихід у Парижі та нарвалася на критику.

Також Politeka писала, що переможниця "Танців з зірками" Дімопулос не змогла сховати красу в боді, що облягає.



